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رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ الجميلي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ احمد ناصر الجميلي احد قيادات المؤتمر بمحافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد العميد الركن وليد احمد ناصر الجميلي وإخوانه وكافة آل الجميلى بمديرية الحدا، محافظة ذمار، عبّر الشيخ صادق أمين أبو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

