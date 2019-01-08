المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع اجواءً باردة على 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين.



وأوضح المركز في نشرته الجوية أنه من خلال تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومخرجات النماذج العددية وبيانات الرصد الجوي، تبين تراجع نسبي للكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمرتفع الجوي السيبيري وتدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب على السواحل الجنوبية والشرقية.



وأشار إلى أن الأجواء خلال الـ 24 ساعة المقبلة ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء" وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية والصحراوية, وتظل درجات الحرارة الصغرى حول معدلاتها السنوية إجمالا.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الليل في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء الباردة أثناء الليل وساعات الصباح الأولى.

(سبأ)

