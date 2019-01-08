المؤتمرنت -

إجتماع تنظيمي لهيئة المؤتمر الوزارية ( تفاصيل)

عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها اليوم برئاسة اللواء الركن / جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية، وفي بداية الاجتماع رفع رئيس وأعضاء الهيئة الوزارية أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ المناضل صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وذلك بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة المؤتمر الشعبي العام وذلك بعد استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية الاسبق والشهيد الأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام رحمهما الله ،



مشيرين في تهنئتهم للأخ رئيس المؤتمر حفظه الله بأن قيادته للمؤتمر وخلال هذه المرحلة العصيبة المحفوفة بالمخاطر والتحديات وبكل تأثيراتها وتداعياتها تمثل ضمانة حقيقية للسير بالمؤتمر الشعبي العام باتجاه المستقبل وحتى يتمكن من تجاوز كافة العقبات والصعوبات والحفاظ على المؤتمر وقياداته وقواعده وبما يكفل تماسكه ووحدته التنظيمية وعودته لأداء دوره الوطني والسياسي في الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والدفاع عن وحدة اليمن وسيادته‮ ‬واستقلاله‮ ‬ومناهضة‮ ‬العدوان‮ ‬الغاشم‮ ‬والحصار‮ ‬الظالم‮ ‬وتوحيد‮ ‬الجبهة‮ ‬الداخلية‮ مجددين في ختام تهنئتهم رفضهم لأية محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر ووحدته التنظيمية بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء ومن أية جهة كانت محلية أو خارجية، او حتى الاساءة أو محاولة التطاول على رئيس المؤتمر وقيادته بصنعاء مشددين على ثبات مواقفهم الوطنية والتنظيمية والتفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالأخ الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقرارات اللجنة العامة ونصوص النظام الداخلي ولوائحه الداخلية ومباركين قرب انعقاد الدورة الأستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية .



وقد رحب بعد ذلك رئيس وأعضاء الهيئة الوزارية بالاخ الاستاذ نجيب العجي ، وزير الأوقاف والأرشاد وانضمامه بين زملائه في الكتلة الوزارية متمنين له التوفيق والنجاح في اداء مهامه الوطنية كما قدمت الشكر والتقدير للأخ القاضي شرف القليصي وزير الأوقاف والارشاد السابق نظير الجهود التي بذلها خلال توليه الوزاره .



عقب ذلك اطلع رئيس الهيئة الوزارية أعضاء الهيئة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية وفي مقدمتها مخرجات اجتماعات اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام خلال شهر ديسمبر وما تضمنته من قرارات وتوصيات الى جانب استعراض نتائج لقاء الوفد الوطني المشارك في مشاورات ستوكهولم بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم وفريقه الفني وما جرى خلال ذلك اللقاء من التطرق الى الأوضاع بالحديدة والخروقات المستمرة من جانب العدوان ومرتزقته والجهود التي بذلها الفريق الميداني الوطني بالتعاون مع جهود ممثل المبعوث الجنرال باتريك في إطار تطبيق وقف إطلاق النار ومساعدة المدنيين وضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها وتولي السلطة المحلية لمهام الإدارة في محافظة وميناء الحديدة والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب برغم العراقيل والمعوقات التي يضعها الطرف الآخر بصورة متكررة .



كما تم خلال الاجتماع مناقشة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمقدمة من المجلس السياسي الاعلى الى حكومة الانقاذ الوطني والاستماع الى الملاحظات المقدمة من الأخوة اعضاء الهيئة حول تلك الرؤيه.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

