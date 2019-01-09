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المؤتمر نت - عقدت اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الخاصة بالإعداد والتحضير لإنعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة

اجتماع للجنتين التنظيمية والإعلامية تحضيرا لإنعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية
الأربعاء, 09-يناير-2019
المؤتمرنت -
اجتماع للجنتين التنظيمية والإعلامية تحضيرا لإنعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية
عقدت اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الخاصة بالإعداد والتحضير لإنعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة الاستاذ خالد عبدالوهاب الشريف اليوم الاربعاء.

وناقش الاجتماع الاليات والخطط التنفيذية لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة وبما يسهم في ان تسير عملية التحضيرات لإنعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية وفقاً وموجهات وتوجيهات قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس واللجنة العامة واللجنة التحضيرية العليا.

وشدد خالد الشريف على أهمية ان تتم عملية التحضيرات وفقا لاطر زمنية وبشكل يتوخى الاهداف المرسومة للدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية من قبل قيادة المؤتمر والاسهام في تفعيل العمل التنظيمي وعملية الاتصال والتواصل بين هيئاته واطره التنظيمية المختلفة واستعادة دور ومكانة المؤتمر السياسية.

وفي نفس السياق عقدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية اول اجتماع لها برئاسة عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة الاستاذ عبده محمد الجندي خصص لمناقشة خطة عمل اللجنة المستقبلية.

واشار الجندي الى أهمية ان تكون هناك مواكبة إعلامية متواصلة لعملية التحضيرات الجارية لإنعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية والتي ستمثل محطة هامة لاستعادة وتعزيز النشاط التنظيمي للمؤتمر واحداث عملية تواصل بين قيادته وقواعده.

ولفت الجندي الى اهمية ان تكون عملية المواكبة الإعلامية متناسبة مع طبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها البلد والمؤتمر الشعبي العام وبما يسهم في انجاح التحضيرات لعقد الدورة الاستثنائية اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر بالشكل المطلوب.

هذا وقد اقرت اللجنتان التنظيمية والإعلامية خطة عملهما للفترة القادمة ورفعها الى اللجنة التحضيرية العليا لاقرارها والبدء بتنفيذها.








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