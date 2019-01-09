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المؤتمر نت - تخفيض اسعار المشتقات النفطية - صنعاء - المؤتمرنت

الديزل بـ(8200) للدبّة .. تخفيض سعر البنزين إلى (6900) ريال
الأربعاء, 09-يناير-2019
المؤتمرنت -
الديزل بـ(8200) للدبّة .. تخفيض سعر البنزين إلى (6900) ريال
أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية أبتداءً من صباح السبت القادم ، وأوضحت شركة النفط في بيان صادر عنها أنها خفضت سعر بيع مادة البنزين إلى 6900 ريال للدبة عشرين لتر والسولار 8200 ريال للدبة عشرين لتر.

وأشار البيان إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الصرف مؤخرا وكذا ارتفاع البورصة العالمية قامت الشركة بمراجعة التكاليف الفعلية للشحنات التي تم الاتفاق على شحنها بأسعار بورصة منخفضة وقررت تخفيض سعر بيع مادتي البنزين والسولار وذلك وفقا للتكاليف المتاحة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 12 يناير 2019م".

ولفت إلى أن ذلك يأتي استمرارا لما التزمت به شركة النفط من المتابعة الحثيثة للمتغيرات المؤثرة على أسعار المواد البترولية والمتمثلة في أسعار البورصة العالمية وأسعار الصرف محليا واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من انخفاض أسعار البورصة عالميا في الوقت الراهن وذلك بالاتفاق على توفير شحنات بأسعار بوصة منخفضة وتمكنت الشركة من خلالها تخفيض تكلفة المشتقات النفطية إلى أقل ما يمكن على الرغم من المعوقات والعراقيل التي تواجه سفن المشتقات النفطية واحتجازها لفترات طويلة مما يترتب عليه تحمل تكاليف إضافية على التكلفة الحقيقة لها.

وجددت الشركة التأكيد أنها شركة خدمية لا تهدف إلى الربح وإنما تسعى وبكل الوسائل الإمكانيات المتوفرة لديها لتوفير المشتقات النفطية للمواطن بأفضل المواصفات وأقل التكاليف، وأنها مستمرة في إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية حب المتغيرات هبوطا أو صعودا.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعت المواطنين إلى التعاون مع الشركة والإبلاغ عن أي مخالفة من أي محطة على أرقاعم غرفة العمليات التالية ( 836552 – 01 أو 836553 – 01).








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