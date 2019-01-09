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المؤتمر نت - قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم ودمرت آليتين لهم بنيران الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل في قطاعي نجران وجيزان

مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة بنجران وجيزان
الأربعاء, 09-يناير-2019
المؤتمرنت -
مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة بنجران وجيزان
قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم ودمرت آليتين لهم بنيران الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل في قطاعي نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من رجال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذت عملية هجومية على عدة تباب في موقع الحماد، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بينهم قيادات.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في انكسار زحف لهم على مواقع الجيش واللجان على عدة تباب شرق جحفان بجيزان.

وذكر المصدر أن المدفعية دمرت آليتين عسكريتين للمرتزقة في موقع العمود وشرق جبل الدود.

وأشار المصدر إلى ان وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع مشعل.








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