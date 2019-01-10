المؤتمرنت -

الجيش واللجان يحققون انتصارات ميدانية

حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات ميدانية خلال مواجهاته مع العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على عدد من التباب في الحماد بنجران أسفرت سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي.



وتم كسر زحف للجنود السعوديين والمرتزقة في الحماد بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان صدوا زحفاً للمرتزقة على عدة تباب شرق جحفان في جيزان بمساندة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وبين المصدر أنه تم إعطاب رشاش عيار 50 قبالة جبل قيس وتدمير طقم عسكري يحمل معدل رشاش عيار 23 في موقع العمود، كما تم إحرق آلية عسكرية بقصف مدفعي شرق الدود، لافتاً إلى قنص جندي سعودي في موقع مشعل وقنص اثنين من المرتزقة قبالة جبل قيس.



وأكد المصدر تنفيذ عمليتين نوعيتين مشتركتين بين سلاح الجو المسير والمدفعية على تجمعات المرتزقة وآلياتهم في قانية بمحافظة البيضاء خلال اليومين الماضيين.



وأفشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة في إحدى التباب بقانية واستهداف تجمعات لآلياتهم وأفرادهم بالمدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين قتل وجرح آخرون في تفجير استهدف تجمعاتهم في جبهة قانية.



وأفاد المصدر أنه تم استعادة عدد من المواقع خلال عملية هجومية في منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف نتج عنها تكبيد المرتزقة خسائر في العديد والعتاد.



ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في أسطر بمديرية خب والشعف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدر1_P على تجمعات المرتزقة في ميدي بمحافظة حجة وتم إعطاب آلية للمرتزقة شمال صحراء ميدي ومصرع من كانوا عليها.



وأسفرت عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق جبل النار في جبهة حرض عن مصرع وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة ، وتم قنص مرتزق في جبل الحصنين بالجبهة.



وقال المصدر إن القيادي المرتزق وليد قرميش قائد مايسمى بكتيبة الحشد في اللواء ٢٩ ميكا لقي مصرعه بنيران قوات الجيش واللجان في جبهة نهم.

