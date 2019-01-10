المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

استشهد مواطن وأصيب طفل بنيران العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن العدوان ومرتزقته واصلوا خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث أصيب طفل بنيران المرتزقة في منطقة الشبيليه شرق مديرية التحيتا، فيما حلق طيران العدوان الحربي والأباتشي بشكل مكثف في أجواء المديرية، وعدد من المديريات الجنوبية.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة أطلقوا أكثر من تسع قذائف مدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه شمال شرق حيس، كما قصفوا بأكثر من 39 صاروخ كاتيوشا وبالعيارات الرشاشة باتجاه كليو 16.



وواصلت جرافة عسكرية لقوى العدوان استحداث تحصينات ومواقع عسكرية شرق الدريهمي، وأطلق المرتزقة عدداً من قذائف المدفعية على الدريهمي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران التجسسي.



وذكر المصدر أن قصفاً مكثفاً للمرتزقة بالمعدلات المتوسطة استهدف مدينة الشباب بشارع الـ90 في مدينة الحديدة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا ، ومنازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على معسكر كهلان، وغارة على قسم شرطة الثورة شمال مدينة صعدة.