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قصف تجمعات عسكرية سعودية في عسير
الجمعة, 11-يناير-2019
المؤتمرنت
-
قصف تجمعات عسكرية سعودية في عسير
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجوماً على تجمعات للجيش السعودي في عسير.
وأكد مصدر عسكري ان سلاح الجو المسير استهدف بطائرة قاصف 2k تجمعات للجيش السعودي بعسير بينهم قيادات.
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