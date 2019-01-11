المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين لهم في الجوف

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم خلال كسر زحفين لهم في محافظة الجوف.



وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تصدوا لمحاولة تسلل لمرتزقة العدو في حام بمديرية المتون، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر تكبيد المرتزقة عدد من القتلى والجرحى خلال التصدي لزحفهم بإتجاه وادي سلبة بمديرية خب والشعف وفرار من نجا منهم.



وأشار المصدر الى ان مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولفت الى انه تم قنص اثنين من مرتزقة العدو في منطقة أسطر.