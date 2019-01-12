المؤتمرنت -

20 غارة عدوانية وعشرات القذائف المدفعية على 4 محافظات

واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف المدفعية شرق مديرية حيس ، ونفذوا هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش واللجان غرب المديرية.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بالمعدلات المتوسطة شارع الـ50 بمديرية الحالي وقصفوا بشكل عنيف ومكثف بالمدفعية والعيارات الرشاشة المختلفة منطقة 7 يوليو بالمديرية، ومشطوا بالأسلحة مدينة الشباب في شارع الـ90.



وأطلق الغزاة والمرتزقة صاروخي كورنيت على منازل المواطنين في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي وعدداً من قذائف المدفعية ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، كما أطلقت قوى العدوان عشرات القذائف غرب جولة السفينة وحول مصنع العودي.



وقال المصدر إن مرتزقة العدوان استهدفوا بعشرات القذائف والمدافع الرشاشة قرية الشجن ومحيطها بمدينة الدريهمي، كما استهدفوا بصاروخ موجه منزل مواطن بمدينة الدريهمي ما أدى إلى إحراقه بالكامل.



وأضاف أن مدفعية المرتزقة أطلقت ثلاث قنابل ضوئية باتجاه منطقة الفازة بمديرية التحيتا وأكثر من 25 قذيفة مدفعية على مناطق متفرقة جنوب وغرب المديرية .



ومشّط مرتزقة العدوان بعشرات القذائف المدفعية وعيارات الرشاشة باتجاه منطقتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي وقصفوا بـ68 قذيفة مدفعية و6 صواريخ كاتيوشا قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو16 بالمديرية.



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة جراء استهداف طيران العدوان لمنزلهم في قرية الفرش بمديرية حرض محافظة حجة، وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مدينة حرض.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة طلان بمديرية حيدان وعشر غارات على منطقة البقع ووادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف ، كما شن غارة على مديرية شدا الحدودية التي استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى آهلة بالسكان فيها.



ولفت المصدر إلى أن مديرية باقم تعرضت لثلاث غارات من طيران العدوان وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منازل ومزارع المواطنين .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في جبل آل صلاح في منطقة رحوب بمحافظة الجوف.

