المؤتمرنت -

مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش

لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات بهجمات لسلاح الجو المسير و كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي في عدد من الجبهات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصفk2 على تجمعات للجيش السعودي في عسير بينهم قيادات.

وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.





وفي نجران تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في شجع غربي نجران ومصرع من عليها ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في رقابة المنارة ، كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات الجنود والمرتزقة قبالة مركز عاكفة وغربي السديس وإصابات مباشرة.





وأشار المصدر إلى انكسار ثلاثة زحوفات واسعة للجيش السعودي ومرتزقته على رشاحة الغربية والطلعة وقبالة السديس بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم وإحراق ثلاث آليات عسكرية وتفجير مجاميع العدو، كما تم قنص جندي سعودي في رقابة المنارة مربع الحماد.





وأكد المصدر قنص خمسة من المرتزقة في وادي جارة وقنص اثنين آخرين شرق الدود في جيزان، وإعطاب جرافة وآليتين في موقع مشعل بصاروخ موجه وعدد من القذائف المدفعية.





وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في تفجيرين أثناء تسللهم في الجبل الأحمر وحام بمديرية المتون محافظة الجوف، كما سقط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار عدد آخر خلال كسر زحف واسع لهم في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف.





واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم قنص أربعة من المرتزقة في الجبهة نفسها.





ودمرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة العدوان بالقرب من منطقة سلبة بمديرية خب والشعف.





وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في معسكر حلم بجبهة نقيل الخشبة في محافظة الضالع، وقتل اثنان من المرتزقة وجرح آخرون في تفجير تجمعاتهم بأطراف دمت.





ولفت المصدر إلى مصرع أربعة من المرتزقة في كمين لوحدة الهندسة غرب مثلث عاهم في حرض، وانكسار زحفين للمرتزقة في المنطقة نفسها واستدراج تجمعاتهم لكمين محكم وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.





واستهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع وتجمعات للمرتزقة شرق جبل النار في حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم إفشال عملية هجومية لمرتزقة العدوان غرب حرض و إحراق آلية عسكرية لهم غرب مثلث عاهم.





كما أكد المصدر مصرع وإصابة ستة من المرتزقة بعمليات لوحدة القناصة في عبيدان بالمجاوحة بجبهة نهم ، وكذلك مصرع القيادي المرتزق علي سعيد قايد السالمي ركن التوجيه المعنوي في اللواء 141 مشاة التابع للمرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في ، ومصرع القيادي المرتزق العميد محمد علي العذري رئيس مايسمى عمليات اللواء 141 خلال الزحوفات الأخيرة للعدوان في نهم .





ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على عدد من التباب للمرتزقة في المجاوحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم ، كما تم تدمير أربع مدرعات عسكرية في تباب الحول ، وتدمير دبابة بصاروخ موجه ومدرعة بقذائف مباشرة في نهم.





وانكسر زحف واسع للمرتزقة على عدد من التباب في الحول ترافق معه استهداف تجمعاتهم بالمدفعية وعمليات القنص وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.





وفي محافظة لحج نفذ سلاح الجو المسير هجوماً على تجمعات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند بطائرة قاصف2k ، وسقوط عدد من القتلى بينهم المقدم المرتزق عبدالحافظ الصالحي الميسري أركان الكتيبة الأولى في اللواء الأول حماية رئاسية بالإضافة إلى عدد من الجرحى بينهم إصابات حرجة.





وتكبد العدو خسائر في الأرواح والعتاد إثر عملية هجومية على مواقعهم في جبهة تبيشعة بمحافظة تعز ، ودكت مدفعية الجيش واللجان تحصينات للمرتزقة في وادي صاله بالجحملية ومقتل مرتزق وجرح وفرار آخرين بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما تم قنص أحد المرتزقة في جبهة أبعر بالمحافظة.





وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سيطر أبطال الجيش واللجان على عدد من المواقع خلال عمليتين هجوميتين استهدفتا مواقع للمرتزقة في المخدرة ووادي الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب ومصرع وإصابة العديد منهم.

