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المؤتمر نت - رأس الشيخ صادق ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات ورئيسات القطاع النسائي بالمحافظات بحضور الأستاذ حسين حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر الشعبي العام والأستاذ خالد الشريف

ابوراس يحذر من المتقمصين للمؤتمر والذين يسيئون اليه ويستهدفون وحدته التنظيمية
السبت, 12-يناير-2019
المؤتمرنت -
ابوراس يحذر من المتقمصين للمؤتمر والذين يسيئون اليه ويستهدفون وحدته التنظيمية
رأس الشيخ صادق ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات ورئيسات القطاع النسائي بالمحافظات بحضور الأستاذ حسين حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر الشعبي العام والأستاذ خالد الشريف عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا للإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام والأستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة عضو اللجنة التنظيمية .

ورحب رئيس المؤتمر برؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات ورئيسات القطاع النسائي بالمحافظات مشيدا بمواقفهم وصمودهم وثباتهم ووفائهم التنظيمي .

وأشار ابو راس إلى أن قيادات المؤتمر في المحافظات والجامعات والقيادات النسوية يتحملون المسؤولية التنظيمية بجدارة وقوة منذ العام 2011 وحتى اليوم وواجهوا كل المؤامرات والاستهداف والإقصاء الذي تعرض ويتعرض له المؤتمر وهذا يعكس قوة المؤتمر الشعبي العام الذي يعتمد على كيانه وجماهيره .
وأوضح رئيس المؤتمر أن الكثيرين كانوا ينضمون إلى المؤتمر من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية أثناء وجوده في الحكم وفروا منه مع أول منعطف.

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام يحتاج إلى عملية تحديث على مستوى نظامه الداخلي واللوائح المتفرعة منه والتي تم صياغتها خلال تواجد المؤتمر في الحكم وبالتالي فهي بحاجة الى المراجعة والتعديل، مشيرا إلى انه يجري حاليا الإعداد والترتيب لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر وهي التي ستناقش هذا الموضوع وتتخذ بشأنه القرار المناسب .

وأكد رئيس المؤتمر أن هناك حملات إستهداف للمؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية من خلال الإساءة لقياداته وللأسف الشديد فإنها صادرة عن قناة اليمن اليوم التي تبث من القاهرة والتي تدعي أنها قناة مؤتمرية فيما هي قناة فتنة تبث الفرقة بين المؤتمريين .

وحذر ابو راس من المتقمصين الذين يتقمصون المؤتمرية وهم اشد عداء للمؤتمر من أعداء وخصوم المؤتمر ويبثون الفرقة وهم لا علاقة لهم بالمؤتمر ولا يوجدون في سجلاته التنظيمية ولا يمتلكون بطاقات عضوية الانتساب إليه .
وحث رئيس المؤتمر رؤساء الفروع على المزيد من الصمود والثبات وتفعيل وتنشيط العمل التنظيمي والتواصل مع مختلف قيادات وقواعد المؤتمر على مستوى فروع المديريات والدوائر وبما يسهم في الإعداد والتحضير الجيد لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية .

من جانبهم أكد رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات ورئيسات القطاعات النسوية بالمحافظات على ثباتهم ووفائهم للمؤتمر الشعبي العام ولقيادته السياسية والتنظيمية ممثلة بالشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام مدينين في الوقت نفسه حملات الإساءة والاستهداف التي يشنها بعض مرضى النفوس ممن يستهدفون المؤتمر مؤكدين أن مثل هذه الإساءات هي إساءة لكل مؤتمري ومؤتمرية.

هذا واستعرض رؤساء فروع المؤتمر ورئيسات القطاع النسوي الأوضاع التنظيمية وقدموا أفكارا ومقترحات لتطوير العمل التنظيمي خلال المرحلة القادمة .
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة








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