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ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الجوهي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور محمد سالم الجوهي ، عضو مجلس النواب عن محافظة حضرموت،عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام،.، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد، وكافة آل الجوهي، بمحافظة حضرموت، عبّر الشيخ صادق أمين أبو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا اليه راجعون"

