المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي ومرتزقته

استشهد وأصيب 4 مواطنين بينهم امرأة حامل وتضررت منازلهم بنيران العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني إصابة ثلاثة مواطنين وتضرر عدد من المنازل في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان بالقرب من جامعة العلوم بمديرية الحوك، وأطلق مرتزقة العدوان ست قذائف مدفعية باتجاه جامعة الحديدة.



واستمر قصف قوى العدوان بالأسلحة المتوسطة على شارع الـ50 وعدد من الأماكن بجوار فندقي القمة والإتحاد بمنطقة 7 يوليو السكنية في مديرية الحالي، وأطلقت ثلاثة صواريخ كورنيت باتجاة حارة الضبياني.



وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة الرشاشة أماكن عدة شرق الدريهمي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران التجسسي في أجواء المدينة، وقصفوا بعشرات القذائف المدفعية وبالعيارات الرشاشة قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي.



وأطلق مرتزقة العدوان أكثر من 60 قذيفة مدفعية باتجاه قرى الجريبة والشرف والزعفران ومحل الشيخ وغرب السفينة بمنطقة كيلو 16 كما قصفوا المنطقة بمختلف الأسلحة المدفعية والرشاشة.



وذكر المصدر أن امرأة حامل استشهدت جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارة على منطقة آل علي بالمديرية.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، وشن الطيران سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم.



وفي محافظة حجة شن طيران العدوان ست غارات على مديرية حرض.

