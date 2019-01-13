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المؤتمر نت - تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من كسر زحوفات واسعة لجيش العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات وكبدوهم خسائر فادحة

صد زحوفات للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
الأحد, 13-يناير-2019
المؤتمرنت -
صد زحوفات للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من كسر زحوفات واسعة لجيش العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات وكبدوهم خسائر فادحة.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل صدوا زحفاً للجيش السعودي ومرتزقته غرب مجازة في عسير أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم بينهم اثنين بعمليات قنص.

كما تم التصدي لمحاولة زحف للعدو على مواقع الجيش واللجان شرق الربوعة في عسير مسنودة بطيران الأباتشي والاستطلاعي ، ونفذ الجيش واللجان عملية مضادة على تبة ربيع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وإعطاب آلية.

وأشار المصدر إلى عملية إغارة على عدد من المواقع للجيش السعودي في الربوعة واستهداف تجمعاتهم بعدد من الصواريخ المحلية وإعطاب آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتكبد العدو ومرتزقته قتلى وجرحى في عملية هجومية على مواقع يتمركزون بها في الملاحيط قبالة جيزان، كما تم إفشال محاولة تسلل لهم في الفريضة ومصرع وإصابة عدد منهم.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جبل الإم بي سي في جيزان وتم استهداف تجمعاتهم بقذائف الأر بي جي وبالرشاشات ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى.

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء في نجران وتدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في الصحراء نفسها ومصرع من عليها.

ولفت المصدر إلى تفجير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرع من عليها.

وأفاد المصدر أن عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف أسفرت عن وقوع خسائر في صفوفهم.

وفي مديرية نهم نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على عدد من المواقع التي يتمركز فيها المرتزقة في يام ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








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