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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
الأحد, 13-يناير-2019
المؤتمرنت -
توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته التنبيهية اليوم أن تحليل خرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية ومخرجات النماذج العددية وبيانات الرصد الجوي، تبين تراجع نسبي للكتلة الهوائية الباردة وتدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب على السواحل الجنوبية والشرقية.

وتوقع المركز ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة عما كانت عليه في اليومين الماضيين, مشيراً إلى أن الأجواء ستستمر باردة بوجه عام أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و على أجزاء من الهضاب الداخلية والصحراوية.

ونبه المركز الوطني المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الليل وكذلك المزارعين في تلك المناطق من الأجواء الباردة أثناء الليل وساعات الصباح الأولى.








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