المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بقصف جوي ومدفعي في جيزان

عملية نوعية نفذها سلاح الجو المسير والقوة المدفعية اليوم استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم العسكرية في قطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن العملية المشتركة أصابت هدفها بدقة مخلفة قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة.



وأكد المصدر تدمير آليتين عسكريتين في العملية بالإضافة إلى تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العتاد.



ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال تصدي الجيش اليمني واللجان لزحف لهم شرق جبل الدود.