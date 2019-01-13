المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 6 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية باقم بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم خلفت اضراراً كبيرة في مزارع المواطنين ومنازلهم .



وأشار المصدر إلى أن المديرية تتعرض بشكل يومي للقصف الجوي والصاروخي والمدفعي السعودي والذي خلف دماراً مهولاً في البنية التحتية ومنازل المواطنين .



وفي مديرية منبه أصيب طفل بجروح بليغة اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على المديرية ،

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر أمني بصعدة أن العدوان السعودي استهدف منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية بالصواريخ والمدفعية ما أدى إلى إصابة طفل بجروح بليغة.

