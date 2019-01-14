المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 3 مدنيين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وجرح آخر بنيران مرتزقة العدوان في قرية بيت القاضي بمديرية الصلو محافظة تعز لاعتراضهما على محاولات النيل من أعراض الناس.



وأشار المصدر إلى إصابة طفل بجروح خطيرة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة آل مقنع بمديرية منبه، كما نفق عدد من المواشي بقصف مماثل على قرى آهلة بالسكان في المديرية.



وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان دمر شبكة الاتصالات في جبل برد بمديرية كسمة في محافظة ريمة بثلاث غارات.



وأوضح أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة حيث قصفوا بكثافة باتجاه حارة الضبياني في شارع 7 يوليو ومنازل المواطنين قرب شارع الخمسين.



ولفت المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة للغزاة والمرتزقة استهدف قريتي الكوعي والشجن بمدينة الدريهمي، وواصلت جرافة عسكرية للمرتزقة استحداثات وتحصينات قرب كيلو 16.



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.