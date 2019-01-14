المؤتمرنت -

خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته

كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن عملية مشتركة لـسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي بـجيزان ما أدى الى إحراق عدد من الآليات ومصرع العشرات منهم.



كما كسر الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود بقطاع جيزان وتم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية اثناء الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي القطاع نفسه دكت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس وقبالة جبل ام بي سي وشرق جبلي الدود وجحفان وتم قنص جنديين سعوديين شرق جحفان.



وفي نجران أطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة بمعسكر طيبة الأسم في صحراء الاجاشر, وقصفت المدفعية تجمعات لجنود العدو والمرتزقة في نهوقة والحلق و قبالة السديس وصحراء الأجاشر.



ولفت المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب بعسير نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق اللواء محمد صالح الطماح المعين من قبل العدوان رئيس الاستخبارات العسكرية متأثر بجراحه بعد أصابته في هجوم لسلاح الجو المسير على قاعدة العند بمحافظة لحج.



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهتي سلبة وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وحسب المصدر تم قنص أربعة مرتزقة أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع, فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات المرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض.



وأشار المصدر الى مصرع أثنين من أفراد مايسمى اللواء 29 ميكا بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم.