الإثنين, 14-يناير-2019 الساعة: 03:01 م - آخر تحديث: 02:52 م (52: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
الإثنين, 14-يناير-2019
المؤتمرنت -
خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن عملية مشتركة لـسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي بـجيزان ما أدى الى إحراق عدد من الآليات ومصرع العشرات منهم.

كما كسر الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود بقطاع جيزان وتم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية اثناء الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي القطاع نفسه دكت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة جبل قيس وقبالة جبل ام بي سي وشرق جبلي الدود وجحفان وتم قنص جنديين سعوديين شرق جحفان.

وفي نجران أطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة بمعسكر طيبة الأسم في صحراء الاجاشر, وقصفت المدفعية تجمعات لجنود العدو والمرتزقة في نهوقة والحلق و قبالة السديس وصحراء الأجاشر.

ولفت المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب بعسير نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق اللواء محمد صالح الطماح المعين من قبل العدوان رئيس الاستخبارات العسكرية متأثر بجراحه بعد أصابته في هجوم لسلاح الجو المسير على قاعدة العند بمحافظة لحج.

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهتي سلبة وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وحسب المصدر تم قنص أربعة مرتزقة أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع, فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات المرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض.

وأشار المصدر الى مصرع أثنين من أفراد مايسمى اللواء 29 ميكا بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقتل جميع ركاب طائرة الشحن القرغيزية
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مع تراجع سعر الدولار
مغتربون: الدكتوراه للباحث محسن الحامد في الجيولوجيا من الهند
رياضة: اليابان تهزم عمان 1-صفر وتضمن التأهل
مجتمع مدني: وقفة احتجاجية تطالب بصرف رواتب المعلمين
رياضة: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب لبنان
أخبار: صد زحوفات للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
أخبار: شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: ابوراس يرأس اللقاء التشاوري لهيئات المؤتمر القيادية ويلقي كلمة هامة (فيديو)
أخبار: ابوراس يحذر من المتقمصين للمؤتمر ومستهدفي وحدته التنظيمية
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الجوهي
أخبار: مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: 20 غارة عدوانية وعشرات القذائف على 4 محافظات
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في نهم
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين لهم في الجوف
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في عسير
فنون ومنوعات: إيقاف مسلسل عادل إمام لرمضان 2019
رياضة: كأس آسيا.. أستراليا تخلط أوراق المجموعة الثانية
أخبار: طيران العدوان يستهدف شبكة إتصالات في الجوف
اقتصاد: صعود في سعر الذهب بفعل تراجع الدولار
أخبار: كسر زحف للمرتزقة بعسير
أخبار: ابوراس يرأس اللقاء التشاوري لهيئات المؤتمر القيادية ويلقي كلمة هامة (تفاصيل )
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على صعدة
أخبار: إعطاب جرافة وآليتين عسكريتين بجيزان
اقتصاد: الدولار يهبط وسط رهانات على توقف رفع الفائدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019