المؤتمرنت -

قتلى من المرتزقة بهجوم في نهم وصد زحف بالجوف

سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في نهم والجوف.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في عيدة الشرقية بمديرية نهم، وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال محاولتهم الفاشلة للتسلل بإتجاه مواقع الجيش واللجان في وادي أسطر بمديرية خب والشعف بالجوف.



وأشار المصدر الى تدمير طقم للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة صبرين بذات المديرية، ومصرع وجرح من عليه.



ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في جبهة سلبة محققة إصابات مباشرة.

