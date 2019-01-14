المؤتمرنت -

المفوضية الدولية تطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان على اليمن

قال سفير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان رئيس الهيئة الأممية للسفراء العرب السفير إدريس الصالح إن المفوضية الدولية وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بوقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار.



وأوضح السفير إدريس في الرسالة التي تلقت اللجنة المنظمة لكسر الحصار عن اليمن نسخة منها، أن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف رادعة إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان.



وأضاف "طالبنا بفتح مطار صنعاء الدولي وأيضاً فتح مرفأ الحديدة وأكدنا أن هذا المرفأ يجب أن يكون مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والغذائية، لكن قوى العدوان السعودي الأمريكي بعد فشلها في تحقيق أي انتصار أمعنت في قصف الميناء والمطار وتم إغلاق مرفأ الحديدة أمام المساعدات الإنسانية".



وقال "كأن لم يكف الشعب اليمني ما تحمل من معاناة جراء العدوان السعودي وقتل وتدمير وتشريد وتجويع ومجازر يندى لها جبين الإنسانية والعالم يتفرج ".



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد السفير إدريس أن من حق الشعب اليمني أن ينعم بالسلام وأن تتوقف الحرب ومن حقه الطبيعي أن يعالج جرحاه وتزود المستشفيات بالأدوية اللازمة وفقا لقانون الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان .. لافتا إلى أن العدوان السعودي أصر على إغلاق المرافق الحيوية في اليمن.



وأضاف في الرسالة الموجهة لغوتيريس" لا يجب أن تكون قراراتكم حبرا على الورق لأن الشعب اليمني بات لا يصدق قراراتكم ولا يثق في الأمم المتحدة لذلك حضرة الأمين العام للأمم المتحدة أنتم محط أنظار العالم".

