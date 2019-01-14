المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل المقطري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد مقبل المقطري، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / فؤاد محمد مقبل المقطري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ، وإخوانه ، وكافة آل المقطري، عبّر الشيخ صادق أمين أبو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا اليه راجعون"

