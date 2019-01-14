الإثنين, 14-يناير-2019 الساعة: 10:49 م - آخر تحديث: 10:11 م (11: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - وجهت وزارة المالية تعميما لوحدات الخدمة العامة بصرف نصف الراتب المتبقى لشهر أكتوبر 2017م، لجميع موظفي الدولة في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.

تعميم حكومي بصرف نصف راتب أكتوبر 2017م
الإثنين, 14-يناير-2019
المؤتمرنت -
تعميم حكومي بصرف نصف راتب أكتوبر 2017م
وجهت وزارة المالية تعميما لوحدات الخدمة العامة بصرف نصف الراتب المتبقى لشهر أكتوبر 2017م، لجميع موظفي الدولة في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.

ونص التعميم الحكومي على اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الـ50 بالمائة المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة برواتب الموظفين لشهر أكتوبر2017م .

وشدد التعميم على عدم صرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان، واهمية تنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 بالمائة) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في الليغا
عربي ودولي: مقتل جميع ركاب طائرة الشحن القرغيزية
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مع تراجع سعر الدولار
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة
مغتربون: الدكتوراه للباحث محسن الحامد في الجيولوجيا من الهند
رياضة: اليابان تهزم عمان 1-صفر وتضمن التأهل
أخبار: قتلى وجرحى بقصف جوي ومدفعي في جيزان
مجتمع مدني: وقفة احتجاجية تطالب بصرف رواتب المعلمين
رياضة: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب لبنان
أخبار: العدوان يدمر شبكة الاتصالات في كسمة بريمة
أخبار: توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
أخبار: صد زحوفات للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
أخبار: شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: ابوراس يرأس اللقاء التشاوري لهيئات المؤتمر القيادية ويلقي كلمة هامة (فيديو)
أخبار: ابوراس يحذر من المتقمصين للمؤتمر ومستهدفي وحدته التنظيمية
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الجوهي
أخبار: مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: 20 غارة عدوانية وعشرات القذائف على 4 محافظات
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في نهم
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين لهم في الجوف
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في عسير
فنون ومنوعات: إيقاف مسلسل عادل إمام لرمضان 2019
رياضة: كأس آسيا.. أستراليا تخلط أوراق المجموعة الثانية
أخبار: طيران العدوان يستهدف شبكة إتصالات في الجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019