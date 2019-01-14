المؤتمرنت -

تعميم حكومي بصرف نصف راتب أكتوبر 2017م

وجهت وزارة المالية تعميما لوحدات الخدمة العامة بصرف نصف الراتب المتبقى لشهر أكتوبر 2017م، لجميع موظفي الدولة في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.



ونص التعميم الحكومي على اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الـ50 بالمائة المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة برواتب الموظفين لشهر أكتوبر2017م .



وشدد التعميم على عدم صرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان، واهمية تنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 بالمائة) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية .

