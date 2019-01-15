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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف المواطنين في محافظتي صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قذائف وغارات عدوانية على صعدة والحديدة
الثلاثاء, 15-يناير-2019
المؤتمرنت -
قذائف وغارات عدوانية على صعدة والحديدة
واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف المواطنين في محافظتي صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ50 في مديرية الحالي بالمدافع والرشاشات الثقيلة.
وفي مديرية الدريهمي استهدف المرتزقة قرى الزعفران ومحل الشيخ والجريمة في منطقة كيلو 16 بأكثر من 40 قذيفة مدفعية والمعدلات الثقيلة، ومشطوا بالعيارات الرشاشة باتجاه شرق منطقة الكوعي بالتزامن مع تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي فوق أجواء المديرية.

وأكد المصدر استشهاد امرأة بقصف صاروخي سعودي استهدف منطقة والبة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة بالإضافة إلى نفوق عدد من المواشي، وشن العدو السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه وممتلكات المواطنين في مديرية باقم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.








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