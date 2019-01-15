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طيران العدوان يشن غارة على صرواح

شن طيران العدوان السعودي غارة جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارة على صرواح بالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة على مناطق متفرقة في المديرية.



(سبأ)

















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