المؤتمرنت -

وزير الخارجية : تحقيق السلام بوابة وحيدة لإنهاء المعاناة

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المدير التنفيذي للمجلس الدنماركي للاجئين كرستيان فريس باخ والوفد المرافق له.



جرى خلال اللقاء مناقشة أنشطة المجلس الدنماركي في المجالات الإنسانية والتنموية، ونتائج زيارة المدير التنفيذي إلى محافظة وميناء الحديدة.



وأكد كرستيان التزام المجلس الدنماركي بإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة تأمين استمرار نشاط ميناء الحديدة كشريان حياة لليمنيين.. مشيراً إلى التداعيات والتحديات الإنسانية التي طرأت على حياة اليمنيين وضاعفت من معاناتهم.



وفي اللقاء حث وزير الخارجية الوفد الزائر على مضاعفة الجهود للإسهام في التخفيف من معاناة اليمنيين سيما النازحين.. مشددا على أهمية التنسيق الكامل لضمان تحقيق نتائج فاعلة وفق مؤشرات واقعية فيما يتعلق بالمستهدفين ومناطق تواجدهم واحتياجاتهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد الوزير شرف أن القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني حريصة على تسهيل جهود الفاعلين الإنسانيين في التخفيف من آثار تداعيات الكارثة الإنسانية وبما يؤسس لخطوات ثابتة باتجاه سلام مستدام.



كما أكد على المبدأ الذي تتبناه صنعاء باتجاه تحقيق السلام كبوابة حقيقة ووحيدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني .. مشدداً على أن اليمن يمثل عنصر سلام في المنطقة وليس عنصر عدم استقرار كما تسعى دول العدوان إلى ترويجه لدى المجتمع الدولي.

