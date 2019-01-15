أخبار قنص 5 جنود سعوديين بجيزان المؤتمرنت -

قنص 5 جنود سعوديين بجيزان

قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة جنود سعوديين في قطاع جيزان .



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة جنود سعوديين قبالة جبل أم بي سي

(سبا)

















Tweet تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر