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أخبار
قنص 5 جنود سعوديين بجيزان
الثلاثاء, 15-يناير-2019
المؤتمرنت
-
قنص 5 جنود سعوديين بجيزان
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة جنود سعوديين في قطاع جيزان .
وأوضح مصدر عسكري أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة جنود سعوديين قبالة جبل أم بي سي
(سبا)
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