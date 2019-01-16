المؤتمرنت -

تدمير 3 آليات لهم في نهم ..مصرع عشرات المرتزقة بعسير

لقى عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم ، اليوم ودمرت ثلاث آليات عسكرية لهم بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بحريب نهم غرب مأرب.



وأكد مصدر عسكري استهداف تجمع أفراد وآليات المرتزقة بحريب نهم بقذائف المدفعية ماأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإحتراق ثلاث آليات عسكرية.



وفي قطاع عسير لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم وجرح آخرين في انكسار زحف لهم تجاه منفذ علب



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي تجاه منفذ علب مؤكداً مصرع وجرح عدد من المرتزقة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اشار المصدر إلى أن المرتزقة تكبدوا خسائر فادحة وعاد من تبقى منهم يجرون أذيال الخيبة والفشل .

