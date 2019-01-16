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المؤتمر نت - استمرت قوى العدوان السعودي في تصعيد الوضع في محافظة الحديدة بالتحشيد واستهداف المناطق السكنية بمختلف الأسلحة

قوى العدوان تستمر في تصعيد الوضع بالحديدة
الأربعاء, 16-يناير-2019
المؤتمرنت -
قوى العدوان تستمر في تصعيد الوضع بالحديدة
استمرت قوى العدوان السعودي في تصعيد الوضع في محافظة الحديدة بالتحشيد واستهداف المناطق السكنية بمختلف الأسلحة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على عدد من المحافظات الأخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمني عن تحشيد ملحوظ لقوى العدوان وآلياتها في عدد من مناطق الحديدة ، وتصاعد وتيرة استهداف المناطق السكنية في المحافظة، كما حلقت خمس طائرات تجسسية للعدوان بشكل مكثف في أجواء المديريات الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفن قريتي الكوعي والشجن بمدينة الدريهمي بعشرات القذائف ونيران المدافع الرشاشة، وقصفت بـ 65 قذيفة ومختلف الأسلحة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16.

وقامت جرافة عسكرية للمرتزقة باستحداث تحصينات جديدة قرب كيلو16، فيما استهدفت قوى العدوان بـ14 قذيفة مدفعية وبالمدافع الرشاشة جنوب وشرق مديرية التحيتا، و بالأسلحة الرشاشة مدينة الشباب في شارع الـ90.

وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت زحفاً في الجاح الأسفل تم التصدي له من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة ، واستهدفت قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة بالمديرية وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.








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