المؤتمرنت -

خسائر متواصلة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته

واصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الغربية في نجران استمر أكثر من 12 ساعة مسنوداً بالطيران الحربي والأباتشي.



ونفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية مضادة للزحف تم خلالها السيطرة على عدد من المواقع ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى صد زحف للمرتزقة في الحماد ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم وتدمير آلية عسكرية، وتم تفجير آلية عسكرية لهم في صحراء البقع قبالة نجران.



وأكد المصدر قنص خمسة جنود سعوديين قبالة جبل الإم بي سي في جيزان، ودكت المدفعية تجمعات المرتزقة في معسكر عين الحارة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان غرب الربوعة في عسير أسفر عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة ، لافتاً إلى إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب.



وقال المصدر إن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في تفجير استهدفهم أثناء تسللهم في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف، فيما دمرت وحدة الهندسة ثلاثة أطقم للمرتزقة في صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من كانوا عليها.



وأطلقت القوة الصاروخية عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف.



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بعملية إغارة على مواقعهم في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.



وفي محافظة الضالع نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في أطراف مديرية دمت خلفت خسائر في صفوفهم،.



وأضاف المصدر أنه تم تدمير ثلاث آليات وسقوط عشرات القتلى في صفوف المرتزقة باستهداف مدفعي مكثف على تجمع لآلياتهم وأفرادهم في آل سعد بحريب نهم.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا محاولات تسلل للمرتزقة تجاه عدد من التباب في المزرق بجبهة حرض ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وإعطاب طقم تابع لهم، كما تم إطلاق صاروخ من نوع زلزال1 على تجمعاتهم شرق جبل النار.



وقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات خلال كسر زحفين متتاليين شمال مثلث عاهم في حرض مسنوداً بالطيران الحربي والتجسسي، كما قتل خمسة من المرتزقة وأصيب عشرة آخرون في تفجير استهدفهم أثناء الزحف.



كما صد أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة شرق حرض أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.