الأربعاء, 16-يناير-2019 الساعة: 02:48 م - آخر تحديث: 02:45 م (45: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
اقتصاد
المؤتمر نت -

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق "بريكست"
الأربعاء, 16-يناير-2019
المؤتمرنت -
الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق "بريكست"
ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض المشرعون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد،، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، كان سعرالذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1292.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1292.40 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، حتى مع صعود أسواق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

وصوت المشرعون البريطانيون برفض اتفاق تيريزا ماي للانفصال بفارق كبير، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

ورأى عدد من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الثلاثاء أنه ينبغي للبنك أن يوقف رفع أسعار الفائدة حتى يتضح مدى تأثر الاقتصاد الأميريكي بمخاطر كبرى مثل تباطؤ النمو في الصين، ومخاطر أقل حدة مثل أزمة الميزانية في واشنطن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1324 دولارا للأوقية. وبلغ المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1342.43 دولار الأسبوع الماضي.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 795.50 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.57 دولار للأوقية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: قوى العدوان تستمر في تصعيد الوضع بالحديدة
أخبار: تدمير 3 آليات لهم في نهم ..مصرع عشرات المرتزقة بعسير
أخبار: قنص 5 جنود سعوديين بجيزان
أخبار: وزير الخارجية : تحقيق السلام بوابة وحيدة لإنهاء المعاناة
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على صرواح
أخبار: قذائف وغارات عدوانية على صعدة والحديدة
أخبار: تعميم حكومي بصرف نصف راتب أكتوبر 2017م
أخبار: توزيع 200 شاحنة غاز منزلي لأمانة العاصمة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل المقطري
أخبار: المفوضية الدولية تطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان على اليمن
أخبار: قتلى من المرتزقة بهجوم في نهم وصد زحف بالجوف
رياضة: ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في الليغا
عربي ودولي: مقتل جميع ركاب طائرة الشحن القرغيزية
أخبار: خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة
مغتربون: الدكتوراه للباحث محسن الحامد في الجيولوجيا من الهند
رياضة: اليابان تهزم عمان 1-صفر وتضمن التأهل
أخبار: قتلى وجرحى بقصف جوي ومدفعي في جيزان
مجتمع مدني: وقفة احتجاجية تطالب بصرف رواتب المعلمين
رياضة: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب لبنان
أخبار: العدوان يدمر شبكة الاتصالات في كسمة بريمة
أخبار: توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة
أخبار: صد زحوفات للعدو ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019