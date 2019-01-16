المؤتمرنت -

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق "بريكست"

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض المشرعون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد،، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.



وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، كان سعرالذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1292.61 دولار للأوقية (الأونصة).



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1292.40 دولار للأوقية.



وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، حتى مع صعود أسواق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة.



وصوت المشرعون البريطانيون برفض اتفاق تيريزا ماي للانفصال بفارق كبير، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.



ورأى عدد من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الثلاثاء أنه ينبغي للبنك أن يوقف رفع أسعار الفائدة حتى يتضح مدى تأثر الاقتصاد الأميريكي بمخاطر كبرى مثل تباطؤ النمو في الصين، ومخاطر أقل حدة مثل أزمة الميزانية في واشنطن.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1324 دولارا للأوقية. وبلغ المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1342.43 دولار الأسبوع الماضي.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 795.50 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.57 دولار للأوقية.