المؤتمرنت -

قيادة الدائرة التربوية تلتقي رؤساء فروع المؤتمر بالجامعات

إلتقى الشيخ حسين علي حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية والتعليمية برؤساء فروع المؤتمر بالجامعات، في اجتماع تنظيمي كُرس لمناقشة خطط تفعيل العمل التنظيمي في اطار توجهات الامانة العامة وقيادة المؤتمر ممثلة بمعالي الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام.



وناقش اللقاء الذي حضره نواب رئيس الدائرة آليات التنسيق المشترك بين الدائرة وفروع المؤتمر بالجامعات لما من شأنه تفعيل انشطة وفعاليات التكوينات التنظيمية وبما يسهم في رفع الوعي الهادف الى تعزيز الولاء الوطني وتعزيز ورص الصفوف في سبيل مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن..



وفي اللقاء اشاد رؤساء فروع المؤتمر بالجامعات بالجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر وأمانته العامة ممثلة بالشيخ صادق امين ابو راس في سبيل الحفاظ على المؤتمر ولملمة الصفوف وإعادة تفعيل تكويناته التنظيمية المختلفة بعد الأزمة التي تعرض لها ورغم الصعوبات والعقبات التي تواجههم..



وشدد اللقاء على أهمية قيام فروع المؤتمر بالجامعات، وكافة قيادات القطاع التربوي والتعليمي بالقيام بدورهم والمساهمة في الاعداد والترتيب لعقد وانجاح اجتماع اللجنة الدائمة المرتقب، واقر اللقاء عدد من القرارات الهادفة الى تفعيل النشاط التنظيمي في اطار خطط الامانة العامة.

