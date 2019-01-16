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رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل محمد الروحاني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لعضو مجلس الشورى عبدالوهاب الروحاني بوفاة والده المناضل محمد بن علي بن أحمد الروحاني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص في خدمة الوطن وتقدمه وازدهاره.



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد وسجاياه الوطنية المفعمة بالصدق والإخلاص والنزاهة والصراحة والوضوح.. وتعامله المسئول مع قضايا الوطن والشعب، مقدّراً مواقفه المبدئية الثابتة كمناضل سبتمبري صادق بذل قصاري جهده في الإنتصار لإرادة الشعب في الثورة والنظام الجمهوري الذي اختاره شعبنا منهجاً لحكم نفسه بنفسه، وقدّم من أجله التضحيات الجسيمة والغالية، وقوافل من الشهداء الأبرار.



وعبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة لكافة أسرة الفقيد وكل أصدقائه في هذا المصاب الجلل باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون