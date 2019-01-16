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المؤتمر نت - لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون اليوم، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في قطاعي نجران وجيزان

مصرع جنود سعوديين ومرتزقة على الحدود
الأربعاء, 16-يناير-2019
المؤتمرنت -
مصرع جنود سعوديين ومرتزقة على الحدود
لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون اليوم، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في قطاعي نجران وجيزان.

وقال مصدر عسكري إن وحدة الهندسة نفذت كمين بعبوتين ناسفتين لمجموعة جنود سعوديين ومرتزقة حاولوا التسلل قبالة جبل قيس بقطاع جيزان، مؤكداً مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة.

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة إثر استهداف القوة الصاروخية لتجمعاتهم قبالة السديس بنجران، بثلاثة صواريخ زلزال1.

وأوضح المصدر أن وحدات من الجيش اليمني كسرت زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الغربية والطلعة.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدو وتكبيدهم خسائر في العتاد.








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