المؤتمرنت -

طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية

واصل طيران العدوان السعودي الغاشم غاراته الإجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية مُحدِثاً أضراراً بليغة بالممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان يستهدفون بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة مطار الحديدة ومنازل المواطنين في شارع الخمسين ومنطقة كيلو7.



وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان أطلقوا عشرات القذائف المدفعية باتجاه فندق الاتحاد وحارة الضبياني ومنتجع الواحة، وقصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه جامعة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الحربي والتجسسي حلق بكثافة في أجواء مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية التحيتا لقصف مكثف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.



وقصف المرتزقة بالقذائف المدفعية والمعدلات المختلفة قريتي الكوعي والشجن بالدريهمي، ومشطوا قرية الزعفران بالعيارات الرشاشة بشكل مكثف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز ، وست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم.