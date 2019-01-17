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المؤتمر نت - كبّدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعات الماضية

خسائر فادحة يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
الخميس, 17-يناير-2019
المؤتمرنت -
خسائر فادحة يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
كبّدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني وبمساندة اللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي على تبة الصياد والصافية في جيزان ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.

ونفذت وحدة الهندسة كميناً محكماً لمجموعة من الجنود السعوديين والمرتزقة أثناء محاولتهم التسلل قبالة جبل قيس أسفر عن سقوطهم بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى كسر زحفين متتاليين للمرتزقة على رشاحة الغربية والطلعة في نجران ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بشرية كبيرة، كما تم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية أثناء وبعد الزحفين.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة السديس، وتم استهداف الفرق الهندسية التابعة للعدوان وعدد من المرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران ومصرع وإصابة عدد منهم.

وأكد المصدر تكبد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر كسر زحف واسع لهم مسنود بمختلف أنواع الطيران على وادي أسطر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في جبهة العقبة بالمديرية نفسها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في تفجير استهدفهم في جبهة أسطر ودكت المدفعية تجمعاتهم شرقي صبرين.

وأفاد المصدر أن عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة أبعر بمحافظة تعز أسفرت عن اغتنام أسلحة مختلفة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة الضالع نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في أطراف مديرية دمت أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبيّن المصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في ذي ناعم بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم وإحراق آلية عسكرية.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات آليات وأفراد المرتزقة شرق جبل النار في جبهة حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








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