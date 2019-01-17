المؤتمرنت -

وفاة 79 وإصابة 293 بأنفلونزا الخنازير في اليمن

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان إصابة 372 شخصاً بأنفلونزا h1n1 منذ نهاية العام الماضي حتى يوم أمس الأربعاء.



وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة الدكتور يوسف الحاضري أن 79 شخصاً من الحالات المصابة بأنفلونزا h1n1 أو مايعرف بأنفلونزا الخنازير توفوا منذ ظهورها قبل ثلاثة أشهر في 81 مديرية على مستوى الجمهورية.



وحملت وزارة الصحة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية مسؤولية تفشي هذه الأنفلونزا وغيرها من الأمراض والأوبئة التي حصدت حياة العشرات وأصابت المئات من أبناء اليمن في ظل العدوان والحصار الجائر الذي منع دخول الدواء.