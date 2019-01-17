المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الدكتور محمد مطهر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور محمد محمد يحيى مطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ظل يعاني منه حتى اختاره الله -سبحانه وتعالى- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص لخدمة الوطن.



وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره النضالي والأكاديمي والمكانة المشهودة التي حازها ضمن كوكبة من أكفأ أكاديميي ومثقفي الوطن مكنه من إدارة شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة واقتدار وجهوده العلمية، عاش شريفاً ومات شريفاً، تاركاً وراءه سجلاً حافلاً بالتضحيات والمآثر والأعمال الوطنية الصادقة.



ونوه أن رحيل المغفور له -بإذن الله- محمد محمد مطهر شكل خسارة كبيرة على الوطن لا يعوّضها سوى الوفاء للمثل والمبادئ التي كان يؤمن بها وفي مقدمتها حرية الرأي.. والتعايش والتسامح ونبذ الفرقة وترسيخ قيم الإخوّة والمحبة والوئام بين أبناء الشعب الواحد.



وعبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة للدكتور عبدالوهاب محمد محمد مطهر، وإخوانه، وكافة آل مطهر، في هذا المصاب الجلل باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

