المؤتمرنت -

خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في نهم والجوف

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم ،اليوم، وأصيب آخرين بهجومين على مواقعهم في نهم والجوف.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هاجموا مواقع للمرتزقة في عدد من التباب بحريب نهم،، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأشار المصدر إلى قنص 10 مرتزقة خلال الهجوم.



وأوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بجبهة حام في مديرية المتون بالجوف، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بتفجير ثلاث عبوات ناسفة في تجمع لهم بجبهة اسطر بمديرية خب والشعف.

