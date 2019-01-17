الخميس, 17-يناير-2019 الساعة: 09:29 م - آخر تحديث: 09:04 م (04: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم ،اليوم، وأصيب آخرين بهجومين على مواقعهم في نهم والجوف

خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في نهم والجوف
الخميس, 17-يناير-2019
المؤتمرنت -
خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في نهم والجوف
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم ،اليوم، وأصيب آخرين بهجومين على مواقعهم في نهم والجوف.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هاجموا مواقع للمرتزقة في عدد من التباب بحريب نهم،، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى قنص 10 مرتزقة خلال الهجوم.

وأوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بجبهة حام في مديرية المتون بالجوف، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بتفجير ثلاث عبوات ناسفة في تجمع لهم بجبهة اسطر بمديرية خب والشعف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الريال يسقط أمام ليجانيس ويعبر لربع نهائي إسبانيا
قضايا وآراء: المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
رياضة: المنتخب الوطني يودع منافسات كأس أسيا
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل محمد الروحاني
أخبار: مصرع مرتزقة بنيران الجيش في البيضاء
فنون ومنوعات: ريهانا تتهم والدها باستغلالها!
أخبار: قيادة الدائرة التربوية تلتقي رؤساء فروع المؤتمر بالجامعات
أخبار: توزيع 208 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة بكسر زحف في الجوف
رياضة: الكشف عن القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي
اقتصاد: الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق "بريكست"
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: قوى العدوان تستمر في تصعيد الوضع بالحديدة
أخبار: تدمير 3 آليات لهم في نهم ..مصرع عشرات المرتزقة بعسير
أخبار: قنص 5 جنود سعوديين بجيزان
أخبار: وزير الخارجية : تحقيق السلام بوابة وحيدة لإنهاء المعاناة
أخبار: طيران العدوان يشن غارة على صرواح
أخبار: قذائف وغارات عدوانية على صعدة والحديدة
أخبار: تعميم حكومي بصرف نصف راتب أكتوبر 2017م
أخبار: توزيع 200 شاحنة غاز منزلي لأمانة العاصمة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل المقطري
أخبار: المفوضية الدولية تطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان على اليمن
أخبار: قتلى من المرتزقة بهجوم في نهم وصد زحف بالجوف
رياضة: ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في الليغا
عربي ودولي: مقتل جميع ركاب طائرة الشحن القرغيزية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019