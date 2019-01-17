المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاع نجران، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بأربعة صواريخ زلزال1 محلية الصنع؛ تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته قبالة السديس؛ وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين بصاروخ زلزال1 استهدف تجمعاتهم في مركز عاكفة.



وذكر المصدر أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران محققاً إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة قبالة السديس.

