المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من الدكتور عبدالوهاب الروحاني

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية شكر جوابية من الدكتور عبد الوهاب محمد الروحاني، عضو مجلس الشورى، رداً على برقية العزاء التي بعثها بوفاة والده المناضل محمد بن علي بن أحمد الروحاني، المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص البرقية.







الاخ المناضل الشيخ/

صادق أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



ببالغ الاحترام والتقدير تلقيت برقية العزاء والمواساة في وفاة والدنا المغفور له المناضل محمد بن علي الروحاني.



واني وجميع الاخوة من بني الروحاني إذ نشكر لكم فيض مشاعركم النبيلة, ونقدر تقديرا بالغا مشاركتكم احزاننا في فقيدنا الراحل, الذي قضى جل مراحل حياته في خدمة الوطن والدفاع عن النظام الجمهوري, وقيم الحق, والعدل, والمواطنة المتساوية, في وطن يسوده النظام والقانون, ويرفض العصبيات

والولاءات الضيقة.



ان الوطن الذي يتعرض للتدمير وتحاك ضده المؤامرات الخارجية لجدير بأن يتخطاها من خلال تماسك وتراص قوى المجتمع الوطنية التي يمثل المؤتمر الشعبي العام احد ابرز مداميكها, ومن خلال عزيمة ابنائه ورجاله المخلصين امثالكم الذين اجترحوا قيم الضحية وناضلوا من اجل انتصار نظامه الجمهوري وارادته في العزة والوحدة والكرامة, وهي القيم التي تمثل نهج المؤتمر, وتمثلها فقيدنا السبتمبري الراحل في مراحل حياته النضالية المختلفة.



لقد تركت تعزيتكم المعبرة في نفوسنا اثرا بالغا, اشعرتنا بصدق الوفاء وخالص المودة, واننا اذ نعبر لكم ومن خلالكم لكل قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن عظيم شكرنا وامتناننا, متمنين لكم موفور الصحة والسعادة, وان يتجاوز بكم المؤتمر عتبة التحدي.



خالص المودة والتقدير لشخصكم الكريم ورحم فقيدنا وكل شهداء وطننا الحبيب وانا لله وانا اليه راجعون.



اخوكم/

د. عبد الوهاب محمد الروحاني

عضو مجلس الشورى