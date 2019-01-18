المؤتمرنت -

مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو ومرتزقته بينهم قيادات

لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات في استهداف تجمعاتهم بالصواريخ والمدفعية، وعمليات قنص وكسر زحوفات وهجوم على مواقعهم في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في عاكفة بنجران، وأربعة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة السديس محققة إصابات مباشرة.

واستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة السديس وفي الصوح وصحراء الأجاشر قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما لقي قائد مايسمى بكتيبة الهندسة للعدوان وعدد من أفراده مصرعهم في تفجير بصحراء الأجاشر.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين في مركز جلاح بجيزان وإصابات مباشرة، كما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الفريضة بقصف مدفعي.



وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان في الربوعة بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي الجوف نفذ الجيش واللجان عمليتي إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان في بمديرية المصلوب وصفر الحنايا في منطقة حام بمديرية المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدف تجمعهم بجبهة اسطر في مديرية خب والشعف .

وأفاد المصدر بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة جراء عملية إغارة على مواقعهم في جبهة نوفان بقيفة محافظة البيضاء.

وأكد المصدر مصرع واصابة عدد من المرتزقة في تفجير بوادي صالة في مديرية الجحملية بمحافظة تعز.

ولقي أحد المرتزقة مصرعه بتفجير في أطراف مديرية دمت بمحافظة الضالع.

ولفت المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة جنوب الشبكة بالمزرق في حرض استمر أكثر من ست ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون أي تقدم.



وتم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار بجبهة حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ونفذ الجيش واللجان عملية نوعية على عدد من التباب في حريب نهم وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بينهم 10 بعمليات قنص.

سبأ

