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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لسالم محمد عكوش بوفاة والده المناضل محمد سالم عكوش

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل محمد سالم عكوش
الجمعة, 18-يناير-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل محمد سالم عكوش
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لسالم محمد عكوش بوفاة والده المناضل محمد سالم عكوش عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام واحد مؤسسي المؤتمر والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص في خدمة الوطن .

وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد ووطنيته وتضحياته التي قدمها في سبيل الدفاع عن الثورة والوحدة وما قدمه تنظيميا باعتباره واحد من مؤسسي المؤتمر واسهم بشكل كبير في تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر خصوصا في محافظة المهرة.

وعبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة لكافة أسرة الفقيد وكل أصدقائه في هذا المصاب الجلل باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون








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