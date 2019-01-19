المؤتمرنت -

التعليم العالي تنعي وزيرها الاسبق محمد مطهر

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رحيل الاستاذ الدكتور محمد بن محمد يحيى المطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق الذي وافاه الاجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والوطني .



واعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رحيل الدكتور محمد مطهر خسارة كبيرة لليمن ، مشيرة إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية والعلمية، وبصماته الواضحة في مختلف مؤسسات التعليم العام والفني والعالي عبر مسيرته التربوية والأكاديمية والادارية والمهنية على مدى خمسون عاما.



( المؤتمرنت) ينسر فيما يلي نص بيان النعي





بسم الله الرحمن الرحيم



بيان نعي



قال تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) صدق الله العظيم



ببالغ الحزن وعظيم الأسى تنعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفاة فقيد الوطن الكبير الاستاذ الدكتور محمد بن محمد يحيى المطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق ، في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن عمر ناهز ال 70 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .



وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر آيات التعازي وأصدق المواساة إلى الى نجله المهندس إبراهيم وكافة أفراد الأسرة الكرام و الى جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية الحكومية والاهلية والأسرة التربوية في اليمن بشكل عام وإلى جميع طلابه ومحبيه داخل الوطن وخارجه .



لقد خسرت اليمن برحيله عالما كبيرا ، وأستاذا جامعيا قديرا ، ورجل دولة من طراز فريد ، وقائد إداري ناجح وكفؤ ونزيه ، وتربوي نادر ، ترك بصماته الواضحة في مختلف مؤسسات التعليم العام والفني والعالي عبر مسيرته التربوية والأكاديمية والإدارية والمهنية على مدى خمسون عاما.



وكان له الدور الكبير في تأسيس وبناء جامعة صنعاء منتصف سبعينيات القرن الماضي وارساء مداميك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي شغل فيها موقع نائب الوزير لمدة 13 ثلاثة عشر عاما وتوجت مسيرته فيها باختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الكفاءات نهاية العام 2014 م .

ان رحيل شخصية وطنية بحجم الدكتور محمد بن محمد المطهر ، لهي خسارة فادحة للوطن عموما وللتعليم ومسيرته في اليمن بشكل خاص ، فهو احد القامات الأكاديمية البارزة الذي اسهم بتطوير التعليم من خلال إشرافه وإدارته لمجموعه كبيرة من المشاريع التعليمية والتطويرية الممولة خارجيا . وعلى المستوى العلمي فقد أنجز عدد كبير من الأبحاث والدراسات القيمة في شتى المجالات وتتلمذ على يديه جيل كبير من الخريجين واشرف على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراه .

لقد كان الدكتور محمد المطهر الى جانب كونه أكاديميا مهنيا كفؤا وإداريا ناجحا ، فقيها عالما ، نموذجا للتواضع وقريب من الجميع لا يعرف التعصب السياسي وعاش وفيا لقيمه ومبادئه أمام كل التحديات والمغريات ، ونال احترام وتقدير كل من عرفوه أو تعاملوا معه .



رحم الله الاستاذ الدكتور محمد بن محمد المطهر واسكنه فسيح جناته ، والهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .



صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

صنعاء 18 يناير 2019م

