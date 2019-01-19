أخبار رئيس الدائرة التربوية والتعليمية يواسي آل مطهر المؤتمرنت -

رئيس الدائرة التربوية والتعليمية يواسي آل مطهر

بعث رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، حسين على حازب، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الدكتور محمد بن محمد يحيى المطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق ، الذي وفاه الاجل بعد عمر ناهز ال 70 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .



واشار عضو اللجنة العامة إلى عدد من مناقب الفقيد وأدواره في تأسيس وبناء جامعة صنعاء وارساء مداميك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي شغل فيها موقع نائب الوزير لمدة 13 عاما وتوجت مسيرته فيها باختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الكفاءات نهاية العام 2014 م



واعتبر رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالمؤتمر أن اليمن خسرت برحيل الدكتور محمد مطهر ، عالما كبيرا ، وأستاذا جامعيا قديرا ، ورجل دولة من طراز فريد ، وقائد إداري ناجح وكفؤ ونزيه ، وتربوي نادر ، ترك بصماته الواضحة في مختلف مؤسسات التعليم العام والفني والعالي عبر مسيرته التربوية والأكاديمية والإدارية والمهنية على مدى خمسون عاما.



وعبر حازب عن أحر آيات التعازي وأصدق المواساة إلى نجل الفقيد المهندس إبراهيم محمد مطهر ، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة الكرام ، والى جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية الحكومية والاهلية والأسرة التربوية في اليمن بشكل عام،



سائلا العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان،

"انا لله وانا إليه راجعون" .

رئيس الدائرة التربوية والتعليمية يواسي آل مطهربعث رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، حسين على حازب، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الدكتور محمد بن محمد يحيى المطهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق ، الذي وفاه الاجل بعد عمر ناهز ال 70 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .واشار عضو اللجنة العامة إلى عدد من مناقب الفقيد وأدواره في تأسيس وبناء جامعة صنعاء وارساء مداميك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي شغل فيها موقع نائب الوزير لمدة 13 عاما وتوجت مسيرته فيها باختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الكفاءات نهاية العام 2014 مواعتبر رئيس الدائرة التربوية والتعليمية بالمؤتمر أن اليمن خسرت برحيل الدكتور محمد مطهر ، عالما كبيرا ، وأستاذا جامعيا قديرا ، ورجل دولة من طراز فريد ، وقائد إداري ناجح وكفؤ ونزيه ، وتربوي نادر ، ترك بصماته الواضحة في مختلف مؤسسات التعليم العام والفني والعالي عبر مسيرته التربوية والأكاديمية والإدارية والمهنية على مدى خمسون عاما.وعبر حازب عن أحر آيات التعازي وأصدق المواساة إلى نجل الفقيد المهندس إبراهيم محمد مطهر ، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة الكرام ، والى جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية الحكومية والاهلية والأسرة التربوية في اليمن بشكل عام،سائلا العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان،"انا لله وانا إليه راجعون" .















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