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المؤتمر نت - أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ، استمرار عدم التزام مرتزقة العدوان باتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة ، مشيرا إلى ارتكابهم 168 خرقا خلال الـ 48 ساعة الماضية، ليرتفع رصيد خروقاتهم منذ بداية سريان الاتفاق إلى ثلاثة آلاف و273 خرقا

متحدث القوات المسلحة: 168 خرقا للمرتزقة خلال 48 ساعة
السبت, 19-يناير-2019
المؤتمرنت -
متحدث القوات المسلحة: 168 خرقا للمرتزقة خلال 48 ساعة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ، استمرار عدم التزام مرتزقة العدوان باتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة ، مشيرا إلى ارتكابهم 168 خرقا خلال الـ 48 ساعة الماضية، ليرتفع رصيد خروقاتهم منذ بداية سريان الاتفاق إلى ثلاثة آلاف و273 خرقا.

وأوضح العميد سريع إن طيران العدوان واصل تحليقه فوق مدينة الحديدة والدريهمي وحيس ، فيما واصل مرتزقة العدوان قصفهم المكثف على الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية بأكثر من 82 قذيفة .

حيث أطلقوا 5 قذايف هاون من العقد على جولة السفينة وقذيفة مدفعية باتجاه مدينة الشعب وسبع على حارة الضبياني و18 قذيفة هاون من قرية الشرف على قرية محل الشيخ وقذيفتين هاون من الجريبة إلى الزعفران و12 قذيفة في الكوعي و10 قذائف من الخباتية إلى الشجن و5 قذايف مدفعية على التحيتا و4 قذايف هاون باتجاه الكلية والاتحاد و7 قذايف مدفعية على المطار الحربي وقذيفة مدفعية على الحلقة و 6 قذائف هاون على شرق حيس ، كما أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا على قرية محل الشيخ.

وأفاد متحدث القوات المسلحة أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع الجيش شرق حيس في حين واصلوا إطلاق النار بشكل مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من مواقعهم شمال شرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب ومن مصنع يماني باتجاه سيتي ماكس ومن 22 مايو باتجاه الاتحاد والقمة وحارة الضبياني ومن مخطط كمران والجريبة باتجاه الزعفران ومن شمال الكوعي والخباتية باتجاه الشجن مع تمشيط مكثف باتجاه المطار الحربي.

وبين أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت تعزيزات للمرتزقة من المخا باتجاه قرية المسناء ومدينة الشعب وشارع التسعين وباتجاه الدريهمي وجنوب وشرق مطار الحديدة .

كما تم رصد تحركات مكثفة لأطقم وأفراد من المرتزقة ما بين الغراسي و22 مايو وفي تبة الدفاع الجوي ومابين المنصة والمنتزه وشارع الخمسين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن طيران العدوان شن 32 غارة " 7 غارات على الوازعية بتعز و9 على باقم و7 على البقع وغارة على مران وغارة على رازح وغارة على شدا بصعدة وغارة على نهم وغارة على سفيان بعمران وغارة على حرض بحجة و3 غارات على خب والشعف بالجوف ".

وأكد العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا خمسة زحوفات لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان في أسطر بخب والشعف وتبة الصياد بالملاحيط وتبتي صقر الصقور والعلم بالكدحة في تعز وتبة العصيدة بنهم، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة على تبة داوود بالربوعة.

وأضاف أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا اربع عمليات هجومية منها عملية هجومية معاكسة باتجاه سائلة تبة داوود بالربوعة وعملية هجومية على عيد الغربية بنهم وعملية هجومية بطائرة قاصف 2 على تجمع لقيادات المرتزقة في معسكر السويقاء بخب والشعف وعملية هجومية أخرى بطائرة قاصف 2 على تجمعات للجيش السعودي في عسير.

كما نفذوا 4 عمليات نوعية في صبرين وفي أسطر بالجوف وفي الفريضة وجبل الشبكة قبالة جيزان وفي رقابة المنارة قبالة نجران.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المتحدث الرسمي أن مقاتلينا كبدوا مرتزقة العدوان عشرات القتلى والمصابين، ودمروا آليات ومدرعات للمرتزقة ، مشيرا إلى قنص 2 مرتزقة في الفريضة و3 آخرين في جبل الشبكة والعمود قبالة جيزان و4 قتلى من خبراء الألغام في أسطر بالجوف ، كما سقط 55 قتيلا ومصابا من المرتزقة في نهم.








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