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غارات عدوانية تهز ارجاء صنعاء المؤتمرنت -

غارات عدوانية تهز ارجاء صنعاء

شن طيران العدوان السعودية 3 غارات متتالية على أحياء سكنية متفرقة في العاصمة صنعاء، وهزت انفجارات عنيفة أرجاء العاصمة إثر الغارات مساء اليوم السبت



.... يتبع

















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