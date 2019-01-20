المؤتمرنت -

الصحة تدين غارات العدوان على العاصمة صنعاء

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة الغارات الهستيرية التي شنها طيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية وخلفت عدداً من الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والمنشآت الاقتصادية.



واستنكرت الوزارة الإجرامي لدول تحالف العدوان في استمرار قصف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة في مدينة يسكنها ملايين المواطنين والنازحين من جميع المحافظات .



وفي بيان لها حملت الوزارة دول العدوان المسئولية القانونية والجنائية والإنسانية والأخلاقية لسقوط الضحايا سواء الشهداء أو الجرحى أو المضاعفات النفسية وغير ذلك .





كما استنكر البيان الصمت المخزي المستمر وطويل الأمد الذي تعيشه الأمم المتحدة وعدم قيامها بواجبها الإنساني والقانوني تجاه 30 مليون يمني يعيشون منذ أربع سنوات إبادة جماعية من قبل التحالف وآخرها عدوان مساء أمس.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعت الوزارة جميع أحرار العالم والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته الإنسانية تجاه الشعب اليمني الذي مايزال يعاني من تداعيات العدوان وحصاره الجائر.



